الذهب يواصل الهبوط بعد الإجراءات الأميركية بتأمين ودائع بنوكها

2023/03/24 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

بعد أن تخطى أمس مستويات الـ 2000 دولار للأوقية، تحول الذهب للهبوط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن استعداد الإدارة الأمريكية اتخاذ مزيد من الإجراءات لتأمين ودائع البنوك الأمريكية وسط اضطرابات تعصف بالنظام المصرفي في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.35% عند 1987.5 دولار للأوقية.

بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1990 دولار.

واستقر مؤشر الدولار دون ارتفاع أو انخفاض ملحوظ، ليسجل 102.2 نقطة.

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