أميركا.. البنتاغون يحقق في

2023/03/24 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدقق مسؤولو البنتاغون في سبب عمل موظفين من شركة بوينغ على طائرات الرئاسة الحالية والمستقبلية بدون أوراق اعتماد أمنية مطلوبة للطائرات شديدة السرية، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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