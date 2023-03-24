خطفه وقتله ورمى الجثة في الهور.. كشف تفاصيل جريمة

2023/03/24 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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ابطال مكافحة اجرام البصرة

قائد شرطة محافظة البصرة #اللواءقاسمراشد_زويد شخصيا مع

مدير القسم المكافحه وفريقه من الضباط الاشاوس بعد غموض ساد هذه الجريمة لاقل من شهر وللشك الحاصل بالمتهم ( م.



م.



ع) بعد جمع المعلومات تم التأكد بأنه الذي قام بخطف وقتــ…ل المجنى علية (ر.



ش.



د) والذي فقد بتاريخ ٢١ / ٢ /٢٠٢٣ و المحالة قضيتة من مركز شرطة المدينة فاعترف المتهم أعلاه صراحتآ بعد القبض بقيامه بقتـ…ل المجنى عليه (ر.



ش.



د) بواسطة بندقية كلاشنكوف بداخل دار المتهم أعلاه و نقل الجثة و اخفائها بمكان بعيد عن محل الحادث في الاهوار و تم الانتقال من قبل قاضي محكمة تحقيق المدينة المحترم و طبيب منتدب من مستشفى المدينة و بقوة من الجيش العراقي الباسل و مفرزة من الأدلة الجنائية و بدلالة المتهم أعلاه لغرض الاستدلال على مكان دفن الجثة و تم نبش مكان الدفن و تم استخراج الجثة وهي متفسخه كون المتهم أعلاه قام بدفنها و اخفائها قبل اكثر من شهر تقريبا وتم ضبط البندقية كلاشنكوف المستخدمة بالحادث.

#اعلامقيادةشرطة_البصرة

يتبع ....

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