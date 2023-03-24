"وليمة" تتحول لجريمة خطف في أربيل والفدية ربع مليون دولار

2023/03/24 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل، هوكر عزيز، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جريمة خطف مواطن "عربي" في قضاء شقلاوة.

وقال عزيز، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "في تاريخ 20 آذار الجاري تعرض مواطن من أصل عربي، إلى الخطف من قبل ثلاثة أشخاص كانوا قد قاموا باستدعائه لحضور وليمة في قضاء شقلاوة".

وأضاف أنه "بعد الوليمة قاموا باختطاف المواطن لمدة أربعة أيام وطلبوا من عائلته مبلغاً قدره 250 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه".

وأشار إلى أن "شرطة أربيل شكلت فرقة خاصة لمتابعة القضية، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة وهما مواطنان كورديان"، مؤكدا "إنقاذ الشخص المخطوف".

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