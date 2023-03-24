فرنسا.. اضراب العمال في كبريات المصافي والمستودعات النفطية

2023/03/24 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلن متحدث باسم شركة "توتال إنرجيز"، الجمعة، أن 31 بالمئة من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية الكبرى أضربوا عن العمل صباح اليوم.

وقالت وزيرة الطاقة آنياس بانييه روناشير: إن شحنات الوقود من مصفاة جونفريفيل التابعة للشركة في نورماندي استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد تدخل الشرطة لتفريق العاملين الذين أغلقوها.

وفتحت الشرطة الطريق إلى المصفاة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة حتى يتمكن الموظفون من الذهاب إلى العمل.

وتشهد فرنسا تظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص الخميس في مختلف أنحاء البلاد وفق نقابة "سي جي تي"، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.

المصدر: وكالات

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