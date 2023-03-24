وليمة تتحول لجريمة خطف في أربيل!

2023/03/24 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الجمعة، القبض على عصابة خطفت موطنا وطلبت فدية لإطلاق سراحه.

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