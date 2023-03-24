ضمن خطة تأمين الأجواء الرمضانية.. اعتقال 6 مطلوبين ومخالفين بديالى

2023/03/24 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على (6) مطلوبين وفق مواد ومخالفات قانونية في محافظة ديالى.

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