2023/03/24 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الجمعة، الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، فيما اشارت الى أن الإرهابي عمل ضمن ما يعرف بفرقة "الفرقان القتالية".

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