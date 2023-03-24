الإطاحة بالإرهابي “أبو عاصم” في نينوى

2023/03/24 | 12:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شرطة نينوى، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على الإرهابي “أبو عاصم”.

وذكرت الشرطة، في بيان أن “فوج سوات نينوى تمكن خلال عملية نوعية وبعد جمع المعلومات والمتابعة المستمرة من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء والمكنى (أبو عاصم) والذي كان يعمل فيما يسمى كتيبة (أبو عبيدة عامر بن الجراح) ضمن ما يعرف بفرقة (الفرقان القتالية) خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل”.

وأضافت: “تم القبض عليه في منطقة (قوران تبة مجمع هيمة ستي) القريب من منطقة حي الزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

وأشارت إلى، “تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة”.

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