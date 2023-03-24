2023/03/24 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة بشعة في محافظة البصرة.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “ابطال مكافحة اجرام البصرة ومدير قسم المكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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