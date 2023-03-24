2023/03/24 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل، هوكر عزيز، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جريمة خطف مواطن عربي في قضاء شقلاوة.وقال عزيز، في مؤتمر صحفي،تابعه / المركز الخبري الوطني/: إنه “في تاريخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عصابة خطفت موطناً عربياً مقابل فدية 250 ألف دولار في قبضة شرطة اربيل المركز الخبري الوطني.

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