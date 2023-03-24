لتنفيذ خطة الصيف.. وزير الكهرباء يشكل خلية أزمة برئاسته

2023/03/24 | 12:38 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء يعقد اجتماعاً موسعاً لقطاعات الكهرباء في محافظة ذي قار ويوجه بتشكيل خلية ازمة برئاسته.ذي قار _مكتب السيد الوزير الخميس ٢٣ أذار ٢٠٢٣ استتاداً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني ، للسادة الوزراء بإجراء الزيارات الميدانية للمحافظات ولقاء السادة المحافظين يرافقه في جولاته السادة أعضاء مجلس النواب عن المحافظات […]

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