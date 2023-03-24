2023/03/24 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان

مكافحة الإجرام في كربلاء القت القبض

على سارق هارب خارج العراق خلال عملية

أمنية دقيقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز قسم مكافحة

الإجر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تكشف عملية استدراج لسارق هارب خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تكشف عملية استدراج لسارق هارب خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).