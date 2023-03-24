العراق على موعد مع امطار غزيرة وتحذير من سيول

2023/03/24 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم الجمعة، تأثر البلاد بمنخفض جوي

يتسبب بحالة جوية ماطرة تمتاز بالغزارة

في بعض الأماكن اعتبارا من بداية

الأسبوع المقبل.

وقال عطية في تدوينة تابعتها وكالة نون

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