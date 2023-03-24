2023/03/24 | 12:38 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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هذا الحديث النبوي قَالَه رَسُولُ
اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) : "
الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّار " (1) (2) .
والصيام هو ليس فقط الفلسفة فيه هو
الانقطاع عن الأكل والشرب فق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيام جنة من النار / 1) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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