الصيام جنة من النار / 1

2023/03/24 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

هذا الحديث النبوي قَالَه رَسُولُ

اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) : "

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّار " (1) (2) .

والصيام هو ليس فقط الفلسفة فيه هو

الانقطاع عن الأكل والشرب فق

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