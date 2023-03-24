أزمة الغاز تطل على ناحية سنوني و مطالبات بايجاد حل

2023/03/24 | 12:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار منذ ايام و يعاني الاهالي في ناحية سنوني من ازمة الغاز بعد اندثارها شيئاً فشيئاً و لازال الأسباب مجهولة و الاهالي يطالبون بايجاد حل سريع باعتبار الغاز من المواد الرئيسية التي يستخدمها الناس بشكل يومي لقضاء حاجاتهم.و قال ازاد برهيم و هو مواطن سنجار ان “ازمة الغاز تعتبر مشكلة كبيرة …

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