منتخبنا الوطني يحزم حقائبه للتوجه إلى روسيا

2023/03/24 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم، تحضيراته في العاصمة بغداد استعداداً لمواجهة روسيا ودياً.وخاض أسود الرافدين أخر وحدة تدريبية له على ملعب المدينة الدولي في بغداد صباح اليوم الجمعة.ومن المؤمل أن يتوجه منتخبنا الوطني إلى روسيا مساء اليوم كي يواجه المنتخب الروسي ودياً في سان بطرسبرغ بعد غد الأحد.وكان المنتخب الروسي […]

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