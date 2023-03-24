مقهى نباتي في قطر أغلب زبائنه ليسوا نباتيين.. ما السبب؟

2023/03/24 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر النظام الغذائي النباتي مفهومًا جديدًا نسبيًا في قطر، رغم توفّر خيارات طعام قليلة ذات مكونات نباتية منذ بضع سنوات فقط.لكن غانم السليطي، البالغ من العمر 29 عامًا، رأى فرصة لتغيير هذا الواقع.

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