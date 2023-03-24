بدأ بهدية أميركية وانتهى بضربة إسرائيلية.. القصة الكاملة للمشروع النووي العراقي

2023/03/24 | 13:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتبط البرنامج النووي العراقي في الأذهان باسم "صدام حسين"، وهي ادعاءات استندت إلى تقارير مُضلِّلة روَّجت لها إدارة "جورج بوش" الابن عن عَمد، فما القصة الحقيقية إذن؟

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