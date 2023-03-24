مستشار الأمن القومي يصل الهند في زيارة رسمية

2023/03/24 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – سياسةوصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، إلى الهند في زيارة رسمية.

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