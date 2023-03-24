شرح دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك

2023/03/24 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني

فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة

آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين).

في هذا الدعاء الشريف (ثلاثة) مقاطع مهمة

في حياة الإنسان ينب

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