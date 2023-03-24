2023/03/24 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس أكس، الجمعة، تقريرا إعلاميا صدر في وقت سابق من الأسبوع، يفيد بأن مستثمرين من السعودية والإمارات يخططون للاستثمار في تمويل بمليارات الدولارات للشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسك ينفي تقريرا عن خطط لتمويل "سبيس أكس" من السعودية والإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسك ينفي تقريرا عن خطط لتمويل "سبيس أكس" من السعودية والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).