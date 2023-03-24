ضبط 8 حاويات مخالفة في جمرك بوابة البصرة

2023/03/24 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، ضبط (8) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في جمرك بوابة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان أن كوادرها “في جمرك بوابة البصرة قامت بضبط (٨) حاويات محملة بـ(اطارات، اجهزة كهربائية، ملابس) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية وذلك لتجاوز بقائها المدة القانونية في الميناء”.

وأضافت، أن “عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وباسناد من شرطة الكمارك”.

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