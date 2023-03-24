اعتقال متهمين سرقا أكثر من 57 مليون دينار في كربلاء

2023/03/24 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهمين سرقا أكثر من 57 مليون دينار عراقي.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان “بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني تمكن قسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمين لقيامهما بسرقة مبلغ قدره 57 مليونا و500 الف دينار عراقي من دار أحد المواطنين في منطقة حي النصر”.

وأضاف البيان: “ذلك جاء بعد أن استخبرت مفارزنا بوجود حادث سرقة في منطقة حي النصر ولأهمية الحادث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات”.

وتابع: “استمر فريق العمل بالبحث والتحري الدقيق حيث حامت الشبهات حول متهمين اثنين، وبعد عرض الموضوع على انظار قاضي التحقيق تم استحصال امر قضائي بالقبض على المتهمين وخلال فترة وجيزة تم القبض عليهما دونت أقوالهما وتم مواجهتهما بالادلة المتوفرة ضدهما وقد اعترفوا صراحة بقيامهما بسرقة المبلغ اعلاه”.

وأكدت: “ضبط مسدس نوع كولمبي عائد للمتهمين وصدقت أعترافاتهما قضائيا واجري كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاتهما الابتدائية والقضائية وقرر قاضي التحقيق احالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون”.

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