2023/03/24 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتعرض رجل أمن لحادث قطع إصبعه خلال تنفيذ الواجب في بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “إصابة مفوض في استخبارات الأمن السياحي اثر تعرضة حادث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة رجل امن بجروح خلال غلق محال مشروبات كحولية ببغداد المركز الخبري الوطني.

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