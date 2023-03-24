2023/03/24 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، إعادة فتح أحد الطرق الرئيسة في بغداد بعد انتهاء أعمال الصيانة.وذكرت بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تم إعادة فتح الطريق المؤدي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تعلن إعادة فتح طريق رئيسي بعد انتهاء اعمال الصيانة المركز الخبري الوطني.

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