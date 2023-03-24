كان وضعهُ حرجاً

2023/03/24 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية

بكربلاء المُقدسَة ، اليوم الخميس ، عن "

نجاح فريقٍ جراحيٍ مُتخصص من إنقاذ حياة

مُواطن في العقد الثالث من عمره ،

بعمليةٍ جراحيةٍ طارئة ، بعد تعَرضه

لطعناتِ سكّين

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