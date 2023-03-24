2023/03/24 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكاد يكون الوحيد من بين مستشفيات

العراق كونه يتميز بأن ادارته مشتركة

بين العتبة الحسينية المقدسة ودائرة

صحة كربلاء المقدسة وهو اكثر مستشفى

يعالج عشرات الآلاف من زوار ابي عبد

الله الحسين (عليه السلام)،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. مرضى يجرون عمليات جراحية بـ5000 دينار في مستشفى تابع للعتبة الحسينية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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