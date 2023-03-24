2023/03/24 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fEtbvHJUTg8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اين صرفت الحكومة العراقية 81 مليار دولار ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اين صرفت الحكومة العراقية 81 مليار دولار ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).