2023/03/24 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SwcXGyMAkuc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يعلنون رفضهم للدائرة الانتخابية الواحدة وآلية احتساب أصوات الناخبين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يعلنون رفضهم للدائرة الانتخابية الواحدة وآلية احتساب أصوات الناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).