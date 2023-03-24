العراق يسجل أعلى ارتفاع له منذ سنوات بنسب التضخم

2023/03/24 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز عراق المستقبل، اليوم الجمعة، تسجيل العراق أعلى ارتفاع بنسبة التضخم السنوية خلال كانون الثاني 2023.

وقال مدير المركز، منار العبيدي، في بيان إن “ارتفاع نسبة التضخم السنوية لشهر كانون الثاني 2023 لتبلغ اكثر من 8.2%، هو يعد الارتفاع الاعلى للعراق منذ سنوات”.

وأضاف العبيدي، أن “نسبة التضخم السنوية بقطاع الاغذية بلغت 10.4%، بينما بلغت نسبة التضخم السنوية بقطاع النقل بواقع 13.9%”.

وتابع: “اما اعلى ارتفاع في نسب التضخم فبلغت في قطاع امدادات الكهرباء والمياه اذ ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع العام السابق”، مردفا: “اما نسب التضخم في الايجارات فلم ترتفع سوى 1.6%”.

وبين أن “القطاعين الوحيدين الذين شهدا انخفاضا في نسب التضخم هما قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 11% وقطاع خدمات الصيانة الذي انخفض بنسبة 1.4%”.

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