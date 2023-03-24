الصدر يدعو لفتح حوار جاد لإنهاء الخلاف بما يخص الصحابة

2023/03/24 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، لفتح حوار جاد لإنهاء الخلاف بما يخص الصحابة.

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