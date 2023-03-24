أقواها بلغ 4.9 درجة.. 34 هزة جديدة تضرب سوريا وتركيا خلال آخر 24 ساعة

2023/03/24 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، الجمعة، أنه تم تسجيل 34 هزة أرضية جديدة في سوريا وتركيا، خلال آخر 24 ساعة وذلك حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

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