بسبب الاحتجاجات.. تأجيل زيارة الملك تشارلز إلى فرنسا

2023/03/24 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر الإليزيه تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى البلاد، والمقررة مبدئيا من 26 إلى 29 مارس، وفق ما أفاد مراسل "الحرة" من باريس.

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