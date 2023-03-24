المرور: إعادة فتح الطريق المؤدي إلى جسر التسويق النفطي في بغداد

2023/03/24 | 14:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق المؤدي إلى جسر التسويق النفطي في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعد انتهاء الأعمال في الطريق المؤدي الى ‏جسر التسويق النفطي تم افتتاحه اليوم واصبح السير سالكاً أمام المركبات“.

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