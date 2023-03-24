بالصور:العتبة الحسينية المقدسة تقيم الختمات القرانية الرمضانية في محافظة نينوى

2023/03/24 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

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نينوى التابع لشعبة المدارس الدينية في

قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية

المقدسة افتتحت الختمات القرآنية

الرمضانية للرجال والنساء، وذلك في

أماكن متعددة من قضاء

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