إجراء عمليةِ قلبٍ مفتوح لطفلٍ صغير يُعاني من تشَوه قلبٍ ولاديٍ مُعَقد في كربلاء المقدسة

2023/03/24 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ُاجريت في مُستشفى الإمام الحسن

المُجتبى ( ع ) التعليمي بكربلاء

المُقدسَة ، ليلة أمس الأربعاء ، عمليةِ

قلبٍ مفتوح لطفلٍ لم يتجاوز السنةِ

الأولى من عمره ، من خلال طاقم طبيٍ

وتمريضيٍ محلي فقط .

وقال ال

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