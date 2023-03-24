الفلك الدولي: الدول العربية بدأت رمضان بذات اليوم لأول مرة منذ 6 سنوات

2023/03/24 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقى مدير مركز الفلك الدولي بالإمارات، محمد شوكت، الضوء على تحديد الدول العربية غرة شهر رمضان 2023 في اليوم ذاته لأول مرة منذ 6 سنوات.

جاء ذلك في تغريدة لشوكت على صفحته بتويتر، قال فيها: “كمراقب لرؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، تبدأ الدول العربية صومها في يوم واحد”.

وعلى صعيد الدول الإسلامية، تابع شوكت قائلا: “وتبدأ كل الدول الإسلامية صومها في يوم واحد ما عدا بنغلادش لأسباب منطقية”.

وكان مركز الفلك الدولي قد أوضح في تغريدة سابقة أن “ظروف الهلال ساعدت على وحدة الأمة، فالرؤية كانت مستحيلة مساء الثلاثاء ولذلك لم توثق أي شهادة برؤية الهلال يومها.



والرؤية مساء الأربعاء كانت ممكنة في معظم أرجاء العالم الإسلامي، لذلك شوهد الهلال في جلها”.

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