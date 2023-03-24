 السوداني يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

2023/03/24 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لعدد من قادة الدول العربية الشقيقة، وذلك في اتصالات هاتفية أجراها سيادته.

فقد تبادل السوداني التبريكات بحلول الشهر الفضيل مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك مع رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد.

وشهدت الاتصالات تأكيد أهمية العمل المشترك لما فيه مصالح الشعوب الشقيقة في التنمية والتطوّر وتوطيد الاستقرار، وذلك بإدامة التواصل البنّاء والمثمر بين دول الجوار والمنطقة.

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