جميعهم من كردستان.. اعتقال 95 متسولاً في البصرة

2023/03/24 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت مديرية مكافحة اجرام البصرة، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ95 متسولاً في محافظة البصرة، فيما اشارت الى ان المتسولين جميعهم من المحافظات الشمالية.

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