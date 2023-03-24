شركات الاتصال تدمج الأبراج وتغطي بادية النجف.. بانيقيا النور طريق الحج البري

2023/03/24 | 15:29 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناحية بانيقيا النور (النجف) 964 أظهرت وثيقة حكومية ان شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في العراق مستعدة للتعاون فيما بينها لتغطية شبكة الاتصال في بادية النجف وناحية “بانيقيا النور” على طريق الحج البري بين العراق والسعودية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، المدنية والأمنية.التفاصيل ابرمت مديرية الطرق والجسور في النجف عقدا مع 3 شركات كبيرة لتزويد ناحية […]

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