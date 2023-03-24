شاهد ما فعلته مذيعة على الهواء عندما رأت ابنها مع الناجين من هجوم مسلح

2023/03/24 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت مراسلة قناة فوكس نيوز ، أليسيا أكونا ، تقدم تقريرًا مباشرًا عن حادث إطلاق نار وقع في مدرسة "دنفر إيست" الثانوية عندما توقفت مؤقتًا لعناق ابنها بعد خروجه من المدرسة.

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