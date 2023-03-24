المنتخب الوطني يتوجه إلى سانت بطرسبيرغ لخوض مباراة ودية أمام روسيا

2023/03/24 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يغادر وفدُ المنتخب الوطنيّ العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، متوجهاً إلى سانت بطرسبيرغ لخوض المباراة الدوليّة الودية أمام روسيا.

وتقام المباراة بين منتخبنا الوطني ونظيره الروسي، يوم الأحد المقبل في الساعةِ السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

وصباح اليوم، أجرى المنتخبِ الوطنيّ اخر وحدة تدريبية له قبل المغادرةِ إلى روسيا.

وذكر بيان مقتضب للقناة الاعلامية تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد غالب الزاملي حضرا تدريبات المنتخب الوطني".

يشار إلى أن العراق أول فريق يلعب في روسيا، بعد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبات على الكرة الروسية، نتيجة اجتياحه أوكرانيا في24 شباط/فبراير 2022.

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