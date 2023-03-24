المرور تعلن إنجاز أكثر من 52 ألف لوحة وإجازة سياقة وتسجيل

2023/03/24 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، الحصيلة المنجزة للمشروع الوطني، لبطاقات اجازات السياقة والتسجيل والملصقات واجازات اللوحات المطبوعة للفترة من 15 إلى 22 من شهر آذار الجاري في عموم العراق.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية تسجيل المركبات واجازات السياقة مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات، أنجزت الأعمال والمهام المناطة بها للفترة من 15 – 22 من الشهر الجاري، لخدمة للمواطن، وهي مستمرة في إصدار بطاقات التسجيل والإجازات ولوحات المركبات التي يتم التقديم عليها".

وأضافت: "تم انجاز 22420 بطاقات اجازات السياقة، و25825 اجازات تسجيل، في حين أنجزت المديرية 4530 لوحة للعجلات"، مشيرا الى أن "عدد الملصق وصل الى 8653، فيما بلغت الاجازات الدولية 100 إجازة".

وأوضحت المديرية، أن "هذه النشاطات تأتي سبيل تحقيق الأهداف المرسومة وفق التوقيتات الزمنية والفنية".

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