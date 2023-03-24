محتجون يحرقون الإطارات أمام مصرف لبنان (فيديو)

2023/03/24 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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نظم المودعون في المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي اللبناني في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن جمعية "صرخة المودعين" نظمت اعتصامًا، رفضًا لإجراءات المصرف المركزي "الظالمة للمودعين"، حسب تعبيرهم. وقالت مصادر محلية أن "الاعتصام بلغ ذروته في قطع الطريق بالإطارات المشتعلة وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه المصرف، فضلا عن محاولة اقتحام أحد المصارف المجاورة من قبل بعض المتظاهرين".

وتشهد لبنان ازمة اقتصادية حادة بعد الانهيار الكبير لليرة امام الدولار.

وفي وقت سابق أكَّد صندوق النقد الدولي أنَّ لبنان يمرّ بـ"لحظة خطيرة للغاية" في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، مشدداً على أنَّ التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها".

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المفرقعات والإطارات المشتعلة سيدة الموقف..



الاحتجاجات ضد المصارف تشتد في شوارع بيروت pic.twitter.com/B157ATclTk

— وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) March 24, 2023

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