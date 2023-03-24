لاعبو الأرجنتين يكررون احتفال مارتينيز

2023/03/24 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الانتقادات التي تعرض لها، إثر احتفاله المشين بفوز فريقه بكأس العالم، وإحرازه لقب أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022، كرر حارس منتخب الأرجنتين، إيمليانو مارتينيز، طريقة احتفاله، الخميس، بعد نهاية وديّة بلاده مع بنما.

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