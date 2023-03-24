2023/03/24 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، بانتحار شرطي أثناء تنفيذ الواجب داخل محطة للكهرباء في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “مفوض المدعو (ح.ع) والمنسوب الى شرطة الكهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار مفوض أثناء تنفيذ واجبه ببغداد المركز الخبري الوطني.

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