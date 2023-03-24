الاسوء على المركز والأكثر نفعا للإقليم.. ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الرابع

2023/03/24 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تكلمنا قبل سنتين حول الموازنة العامة

الاتحادية لسنة 2021 وصفناها بانها

موازنة للإقليم وليس للمركز، لكن

موازنة هذا العام كانت الاسوء على

المركز والأكثر نفعا للإقليم وكان الذي

كتب

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