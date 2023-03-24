خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم في العراق لأعلى مستوى منذ سنوات

2023/03/24 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع خبير اقتصادي، ارتفاع نسبة التضخم السنوية لشهر كانون الثاني 2023 لتبلغ اكثر من 8.2%” عاداً إياه “الارتفاع الأعلى للعراق منذ سنوات”.

وقال منار العبيدي في بيان ان “نسبة التضخم السنوية بقطاع الأغذية بلغت 10.4%، بينما بلغت نسبة التضخم السنوية بقطاع النقل بواقع 13.9%”.

وأضاف “أما أعلى ارتفاع في نسب التضخم فبلغت في قطاع امدادات الكهرباء والمياه اذ ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع العام السابق، أما نسب التصخم في الايجارات فلم ترتفع سوى 1.6%”.

وأشار العبيدي الى، ان “القطاعين الوحيدين الذين شهدا انخفاضا في نسب التضخم هما قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 11% وقطاع خدمات الصيانة الذي انخفض بنسبة 1.4%”.

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