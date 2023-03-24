سوريا تسجل عشرات الهزات الأرضية خلال 24 ساعة

2023/03/24 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات التي سجلت منذ الأمس وحتى صباح اليوم الجمعة بلغ 34 هزة، تراوحت شدتها بين 4.1 و4.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت أربع هزات في اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ58 كيلومتراً، وأخرى في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ50 كيلومتراً، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ45 كيلومتراً، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ33 كيلومتراً، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ46 كيلومتراً، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وسجلت المحطات 12 هزة في لواء إسكندرون، وهزة شمال شرق الموصل بـ151 كيلومتراً، و16 هزة وسط وغرب تركيا.

وأضاف المركز، أن الهزات تراوحت قوتها بين 4.1 و4.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 67.5 كيلومتراً.

كان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير (شباط) الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، حيث كان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة، وتلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

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